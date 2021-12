The Great 2, la recensione: si torna alla corte più rivoluzionaria che c’è (Di domenica 19 dicembre 2021) La nostra recensione di The Great 2, la period black comedy con Elle Fanning e Nicholas Hoult su STARZPLAY dal 19 dicembre, che alza il tiro realizzando una stagione migliore della prima. The Great è una di quelle serie così argute e brillanti nella propria concezione e messa in scena, che era quasi impossibile bissare la qualità della prima stagione. Eppure, come spiegheremo in questa recensione di The Great 2 - lo show di HULU in Italia su STARZPLAY dal 19 dicembre - è riuscito addirittura a fare meglio. Un risultato davvero incredibile, dato che già sorprendente era stato il rinnovo per una seconda stagione - essendo nata come una limited series - e si sperava di non trovarsi di fronte a un Big Little Lies 2. Femminismo ante litteram Per fortuna … Leggi su movieplayer (Di domenica 19 dicembre 2021) La nostradi The2, la period black comedy con Elle Fanning e Nicholas Hoult su STARZPLAY dal 19 dicembre, che alza il tiro realizzando una stagione migliore della prima. Theè una di quelle serie così argute e brillanti nella propria concezione e messa in scena, che era quasi impossibile bissare la qualità della prima stagione. Eppure, come spiegheremo in questadi The2 - lo show di HULU in Italia su STARZPLAY dal 19 dicembre - è riuscito addirittura a fare meglio. Un risultato davvero incredibile, dato che già sorprendente era stato il rinnovo per una seconda stagione - essendo nata come una limited series - e si sperava di non trovarsi di fronte a un Big Little Lies 2. Femminismo ante litteram Per fortuna …

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Great 2, la recensione: si torna alla corte più rivoluzionaria che c’è - SpinosaNico : #new #great #article for the #Clary #album on @rockolpoprock #nuovo #articolo per l'album di #FilippoClary su… - The_Great_Negro : @FredForPope Ex police officer uno?????? - gnomarmata : stavo mettendo un like per le angst betrayal ships perchè avevo visto the great e poi c’erano alessandro morozova e loki incesto ma si può - badtasteit : #TheGreat (seconda stagione): la recensione -