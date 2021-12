Gf Vip, Manila Nazzaro cambia idea. Lorenzo Amoruso: "Certe scelte non le capisco" (Di sabato 18 dicembre 2021) Nei giorni scorsi Manila Nazzaro ha rivelato ai suoi coinquilini che avrebbe lasciato la Casa del Gf Vip. Una delle ultime telefonate con i parenti ha fatto pensare alla ragazza di abbandonare il reality. L'ex Miss Italia aveva i vestiti pronti per uscire, ma nelle ultime 24 ore ha cambiato idea. Ieri sera la gieffina pugliese è arrivata in studio e ha annunciato ad Alfonso Signorini di voler continuare la gara. "Non sono stati giorni facilissimi. Ero un po' ansiosa e insicura. Perché da un lato ero determinata a restare, ma dall'altro c'erano dei motivi che avrebbero potuto portarmi ad abbandonare. Direi che è stata una settimana impegnativa. Voglio ringraziare subito le grandi sorelle e ai grandi fratelli, perché senza di loro io sarei già uscita. Ho parlato con i miei parenti e con Lorenzo. Lui è ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 18 dicembre 2021) Nei giorni scorsiha rivelato ai suoi coinquilini che avrebbe lasciato la Casa del Gf Vip. Una delle ultime telefonate con i parenti ha fatto pensare alla ragazza di abbandonare il reality. L'ex Miss Italia aveva i vestiti pronti per uscire, ma nelle ultime 24 ore hato. Ieri sera la gieffina pugliese è arrivata in studio e ha annunciato ad Alfonso Signorini di voler continuare la gara. "Non sono stati giorni facilissimi. Ero un po' ansiosa e insicura. Perché da un lato ero determinata a restare, ma dall'altro c'erano dei motivi che avrebbero potuto portarmi ad abbandonare. Direi che è stata una settimana impegnativa. Voglio ringraziare subito le grandi sorelle e ai grandi fratelli, perché senza di loro io sarei già uscita. Ho parlato con i miei parenti e con. Lui è ...

Advertising

infoitcultura : GF Vip 6, Manila Nazzaro: 'Per me Soleil Sorge è incinta' - Novella_2000 : Manila Nazzaro voleva lasciare il #GFVip ma qualcosa (o meglio, qualcuno) le ha fatto cambiare idea - zazoomblog : “Ora posso dirlo”. Manila Nazzaro il colpo di scena nello studio del GF Vip. Tutto in diretta - #posso #dirlo”.… - blogtivvu : Manila Nazzaro resta al Grande Fratello Vip e svela cosa le ha fatto cambiare idea #gfvip - zazoomblog : Manila Nazzaro voleva lasciare il GF Vip: ecco perché ha cambiato idea all’ultimo - #Manila #Nazzaro #voleva… -