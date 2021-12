Juventus, i tifosi sognano il colpo di mercato: lo scenario (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Juventus, a gennaio, è pronta ad essere protagonista sul mercato; le ultime novità fanno sognare i tifosi per un grande colpo. Nedved (Getty Images)Bologna, Cagliari, la sosta e poi il decisivo mese di gennaio; per la Juventus, il nuovo anno, significa tour de force in campionato (Napoli, Roma, Inter, Udinese e Milan in diciotto giorni) più la possibilità di intervenire sul mercato. La società vuole rinforzare la rosa a disposizione di Allegri per poter affrontare una seconda parte di stagione nel migliore dei modi. Il quarto posto, distante otto punti, e l’ottavo di finale contro il Villarreal sono obiettivi da non fallire. Proprio per questo, la volontà è quella di portare a Torino almeno due nuovi giocatori, il centrocampista e l’attaccante. Per quanto riguarda la punta, il nome, ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 17 dicembre 2021) La, a gennaio, è pronta ad essere protagonista sul; le ultime novità fanno sognare iper un grande. Nedved (Getty Images)Bologna, Cagliari, la sosta e poi il decisivo mese di gennaio; per la, il nuovo anno, significa tour de force in campionato (Napoli, Roma, Inter, Udinese e Milan in diciotto giorni) più la possibilità di intervenire sul. La società vuole rinforzare la rosa a disposizione di Allegri per poter affrontare una seconda parte di stagione nel migliore dei modi. Il quarto posto, distante otto punti, e l’ottavo di finale contro il Villarreal sono obiettivi da non fallire. Proprio per questo, la volontà è quella di portare a Torino almeno due nuovi giocatori, il centrocampista e l’attaccante. Per quanto riguarda la punta, il nome, ...

