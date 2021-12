Salernitana | il tempo stringe Il comunicato dei Trustee | “nessuna offerta accettabile”

(Di giovedì 16 dicembre 2021) E’ una situazione sempre più delicata per la, non sono arrivate offerte all’altezza per il passaggio di proprietà. Il rischio concreto è quello di essere escluso dal campionato di Serie A, già a partire dal girone di ritorno. I dettagli sono stati svelati attraverso undelsul sito ufficiale della. “come noto, con l’atto “Trust2021” i Disponenti hanno affidato agli scriventil’incarico di alienare le partecipazioni sociali rappresentanti il 100% della U.S.1919 S.r.l. a precise condizioni, entro il termine del 31 dicembre 2021. L’atto di Trust ha consentito l’ammissione della “” alla partecipazione al campionato di Serie A, stagione sportiva 2021/2022. I ...

Advertising

_Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Il tempo limite per comprare la Salernitana è scaduto (23.59 del 15 dicembre). Che fine farà il club campano? ??????? https… - ruben_balconi : @DISI2milli @cakirpezzodimer La salernitana ha comprato mbappe, le fonti? Ehh mica posso dirtele, però è così, l'in… - Domenico1oo777 : RT @CalcioFinanza: Offerte non accettabili: il trust Salernitana chiede più tempo - giuseppe1672 : @BrezzoLoris @FBiasin Beh già la tua faccia dice tutto ed è tempo perso con te, ma sprechiamo 5 min! Lotito ha già… - SaxSan2 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Salernitana, nessuna offerta è accettabile I Trustee chiedono tempo alla #Figc 'Valutare un differimento dei term… -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana tempo

Lahafino al 31 dicembre per presentare alla Figc offerte accettabili e continuare la Serie A 2021/22: c'è bisogno di persone slegate da Lotito pronte a rilevare la società campana. Ma ...1919 S.r.l. la conclusione del campionato in corso, al contempo assicurandone l'... Per ricevere le nostre notizie inreale , unisciti gratis al canale Telegram di Radio Alfa . Se ...Salernitana, rischio esclusione dalla serie A. Cresce la preoccupazione in casa Salernitana. Di seguito il comunicato dei trustee ...Anche ieri Rafael Leao ha proseguito nel suo programma personalizzato. Difficilmente lo rivedremo in campo tra domenica e mercoledì, quando il Milan affronterà prima il Napoli a ...