Quirinale | la sinistra rispolvera il trucco contro Meloni & Co

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Michele Serra ieri, nella sua quotidiana “Amaca” su Repubblica, ha fatto una clamorosa “scoperta” che ha voluto subito condividere con i suoi lettori. Quando Matteo Renzi dice che tocca al centrodestra fare un nome per ilnon è da prendere sul serio. La sua è una grossa panzana perché, udite udite, in questo Parlamento Giorgiaconta meno del Gruppo Misto, cioè ha solo il 4 per cento dei voti, e Salvini ne ha 17. Ergo: insieme fanno 21, cioè poco più di un quinto dell’elettorato. Ergo, ancora: è lache è in maggioranza e, more solito, è lei e solo lei che deve dettare le carte. I conti ignorati da Serra Ora, a Serra qualcuno dovrebbe far presente che al fronte della destra appartiene anche Forza Italia, che tanto maluccio non sta messa, e che, soprattutto, i pesi specifici si calcolano in seggi e non in voti. ...