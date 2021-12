LIVE Juventus-Servette 3-0 | Champions League calcio femminile in DIRETTA | Girelli firma la doppietta su rigore!

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA68? Goooooooooooooooool,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,per la punta bianconera,3-0. 66? Rigore per la, atterrata Hurtig in area! 64? Bonansea con il destro sbaglia la conclusione. 62? Wolfsburg va sul 3-0 sul Chelsea, in questo momento le bianconere passano come seconda del girone. 60? Caruso con il sinistro manda altissimo sopra la traversa. 58? Nakkach dalla distanza prova una conclusione che finisce sulle braccia del portiere. 56?che ha abbassato i ritmi, ma controlla la partita senza troppi problemi. 54? Caruso prova per, pallone calciato troppo forte. 52? 6508 spettatori allo Stadium per la partita contro il ...