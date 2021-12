Coppa Italia, Fiorentina agli ottavi: Benevento battuto 2-1 (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Fiorentina approda agli ottavi di finale della Coppa Italia grazie alla vittoria per 2-1 contro il Benevento. I gol dei viola al 19? con Milenkovic e al 47? con Sottil. Moncini al 51? ha accorciato le distanze per i campani. Leggi su footdata (Di giovedì 16 dicembre 2021) Laapprodadi finale dellagrazie alla vittoria per 2-1 contro il. I gol dei viola al 19? con Milenkovic e al 47? con Sottil. Moncini al 51? ha accorciato le distanze per i campani.

Advertising

Inter : ??? | COPPA ITALIA A gennaio la sfida per gli ottavi di finale con l'@EmpoliCalcio ?? - FIGCfemminile : Un grande in bocca al lupo a ?????????? ???????? ???????????????? ????????????, la prima donna a dirigere una squadra di ?????????? ?? ????????????????… - Azzurri : ?? Il 1° giugno Italia-Argentina ???????? ?? A #Londra la sfida tra i Campioni d’Europa e i vincitori della Coppa Amer… - martina_lo_re : #Coppa Italia in TV oggi e stasera su Mediaset: dove vedere Sampdoria-Torino e Spezia-Lecce, diretta su Italia 1 -… - NewsProclub : RT @MpKatzenNovaFc: ??CALCIOMERCATO?? Si Ricerca in tutti i ruoli. ?? Rosa di 15 players. Requisiti: -4 SERE SU 4 -PUNTUALITÀ -VOGLIA DI IMPAR… -