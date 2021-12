Coronavirus, più morti e più ricoveri in Italia. Allarme Oms: in arrivo “uno tsunami” di contagi nel mondo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Più morti e più ricoveri in Italia nelle ultime 24 ore. Il Coronavirus accelera e per dirla con il consulente del ministro della Salute, Walter Ricciardi, "è presumibile che il comportamento della variante Omicron sarà lo stesso anche nel nostro Paese, con una crescita forte dei casi". Rincara la dose l'Oms che ha lanciato l'Allarme: "Penso che siamo di fronte a uno tsunami di contagi nel mondo, sia per Delta (la variante dominante negli ultimi mesi) sia per Omicron", ha detto la responsabile tecnica per la pandemia, Maria van Kerkhove. "Lo ripeto ai governi: non aspettate ad agire". Come succede sempre il martedì quando dopo il weekend torna a salire il numero di tamponi effettuati, crescono i contagi, che tornano sopra i 20mila, ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Piùe piùinnelle ultime 24 ore. Ilaccelera e per dirla con il consulente del ministro della Salute, Walter Ricciardi, "è presumibile che il comportamento della variante Omicron sarà lo stesso anche nel nostro Paese, con una crescita forte dei casi". Rincara la dose l'Oms che ha lanciato l': "Penso che siamo di fronte a unodinel, sia per Delta (la variante dominante negli ultimi mesi) sia per Omicron", ha detto la responsabile tecnica per la pandemia, Maria van Kerkhove. "Lo ripeto ai governi: non aspettate ad agire". Come succede sempre il martedì quando dopo il weekend torna a salire il numero di tamponi effettuati, crescono i, che tornano sopra i 20mila, ...

