Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2021 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 dicembre 2021) VIABILITA’ 13 DICEMBREORE 08.35 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO: FILE TRA PRENESTINA E NOMENTANA. SI TRANSITA SOLO SU DUE CORSIE. RIPERCUSSIONI PER CHI SI IMMETTE DALLA A24-TERAMO CON CODE A PARTIRE DA SETTECAMINI VERSO IL GRA. CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. FILE ANCHE NEL SENSO OPPOSTO, QUINDI IN USCITA DA, TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO ANULARE-RIAPERTO PONTE DELL’INDUSTRIA: resta divieto di accesso per i mezzi pesanti con massa superiore alle 3,5 Tonnellate DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI ...