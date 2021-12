F 1 | GP Abu Dhabi - Vittoria all' ultimo giro | Verstappen è campione del mondo

(Di domenica 12 dicembre 2021) Maxha vinto il GP di Abu, beffando all'il suo rivale Lewis Hamilton: l'olandese si è così laureatodeldi Formula 1 2021. Lewis, che ha dominato la gara fino all'uscita dell'ultima safety car, è stato impotente contro una Red Bull a gomme più fresche e ha dovuto cedere la prima posizione al rivale: una grande delusione per lui che ormai fiutava l'ottavo titolo. Sul podio di Abuc'è anche la Ferrari: Carlos Sainz ha corso una gara pulita e intelligente che lo ha visto tagliare il traguardo proprio dietro i due contendenti per il titolo. Risultato sorprendente. Tutto sembrava essersi deciso in partenza.è scattato male e Hamilton si è portato in testa. I due si sono ritrovati ruota a ruota ...

Advertising

SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN E' CAMPIONE DEL MONDO ?? SORPASSO ALL'ULTIMO GIRO I RISULTATI ? - SkySportF1 : ?? E' SUCCESSO DI TUTTO ?? MAX VERSTAPPEN HA VINTO IL MONDIALE ?? CON UN SORPASSO ALL'ULTIMO GIRO I RISULTATI ?… - Gazzetta_it : F1 Abu Dhabi, Max Verstappen campione del mondo all’ultimo giro! Il finale è pazzesco - motorionline : F2 | Oscar Piastri si laurea campione 2021 con Prema ad Abu Dhabi ?? - SorryNs : RT @Giovaguerrato: Avrei visto volentieri i gufi sulle tribune di Abu Dhabi... -

Ultime Notizie dalla rete : Abu Dhabi

Sicuri invece che Sergio non sia almeno un piccolo Barrichello e che gare comeo Baku non ricompensino un Mondiale a volte certamente sottotono? Impeccabile nel rendere la vita difficile ad ...Ascolti al top per la Formula 1 su Sky Sport e TV8 in una domenica indimenticabile per chi ama lo sport. Ieri Il GP di, livedalle 14 su Sky Sport F1 , Sky Sport Uno , Sky Sport 4K e in chiaro su TV8 , è stato visto da 3 milioni 985 mila spettatori medi, con il 22,6% di share e oltre 6 milioni 800 mila ...Il gran finale di Abu Dhabi ci ha lasciato un Mondiale deciso all'ultimo giro e un'interpretazione creativa del regolamento.Definire il concetto di rivelazione in una squadra composta per la maggior parte da atleti medaglisti agli ultimi Campionati Europei non è semplice ma di sicuro molti atleti azzurri devono ancora pren ...