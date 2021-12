“Suicidio”. Katia Ricciarelli, il dramma è avvenuto in diretta al Grande Fratelli Vip (Di sabato 11 dicembre 2021) Il momento "emotional" dedicato a Katia Ricciarelli è ormai una costante di questo Grande Fratello Vip che, dopo 26 puntate, continua a cercare punti forti per portare a casa il risultato. Puntare sull'umanità e sulla voglia di riscatto, di rilancio, di affermazione, la sete di vita, quasi disperata e di certo assoluta, di Katia Ricciarelli è un punto fermo. Così, la cantante lirica viene chiamata per rivedere ancora una volta tutti i suoi momenti più significativi, un riassunto veloce di questi primi tre mesi nella serata in cui tutti apprenderanno che il programma terminerà più tardi. "Io sono rinata in questa casa", afferma Katia Ricciarelli. Poi l'ammissione, in forma di metafora, di aver pensato al Suicidio. Il messaggio di ... Leggi su howtodofor (Di sabato 11 dicembre 2021) Il momento "emotional" dedicato aè ormai una costante di questoFratello Vip che, dopo 26 puntate, continua a cercare punti forti per portare a casa il risultato. Puntare sull'umanità e sulla voglia di riscatto, di rilancio, di affermazione, la sete di vita, quasi disperata e di certo assoluta, diè un punto fermo. Così, la cantante lirica viene chiamata per rivedere ancora una volta tutti i suoi momenti più significativi, un riassunto veloce di questi primi tre mesi nella serata in cui tutti apprenderanno che il programma terminerà più tardi. "Io sono rinata in questa casa", afferma. Poi l'ammissione, in forma di metafora, di aver pensato al. Il messaggio di ...

Lodamarco1 : RT @fanpage: 'Ho sempre pensato di voler andare dall'altra parte e lasciare tutto. Poi, però, ho sempre pensato che non è giusto per tutte… - fanpage : 'Ho sempre pensato di voler andare dall'altra parte e lasciare tutto. Poi, però, ho sempre pensato che non è giusto… - RealTwit6 : Si passa dal culo di Lulù alla voglia di suicidio di Katia #gfvip - petalosastrale : non credo minimamente a questo tentato suicidio??? non capisco nemmeno cosa vogliono far passare. vogliono far inte… -