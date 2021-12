Probabili formazioni Genoa-Salernitana: Coppa Italia 2021/2022 (Di sabato 11 dicembre 2021) Le Probabili formazioni di Genoa-Salernitana, partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2021/2022. Si parte alle 21:00 di martedì 14 dicembre nella cornice dello stadio Penzo. Le due squadre si contendono il pass per gli ottavi. Ecco le scelte Probabili di formazione dei due allenatori di Genoa e Salernitana, Shevchenko e Colantuono. PROGRAMMA COMPLETO Genoa – Chance per Semper tra i pali. Destro potrebbe avere minutaggio dal 1?. Toure e Galdames a caccia di una maglia da titolare. Sheva chiede gol. Salernitana – Probabile riposo per Ribery, come per Belec che sarà sostituito da Fiorillo. Si scalda Bonazzoli. Le Probabili ... Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) Ledi, partita valida per i sedicesimi di finale di. Si parte alle 21:00 di martedì 14 dicembre nella cornice dello stadio Penzo. Le due squadre si contendono il pass per gli ottavi. Ecco le sceltedi formazione dei due allenatori di, Shevchenko e Colantuono. PROGRAMMA COMPLETO– Chance per Semper tra i pali. Destro potrebbe avere minutaggio dal 1?. Toure e Galdames a caccia di una maglia da titolare. Sheva chiede gol.– Probabile riposo per Ribery, come per Belec che sarà sostituito da Fiorillo. Si scalda Bonazzoli. Le...

