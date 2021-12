Lavoro: Orlando, “Non può avvenire licenziamento su Teams” (Di sabato 11 dicembre 2021) BOLOGNA – “Non è giusto che possa cascare un licenziamento come una tegola dal tetto sulla testa di chi passa. Oggi c’è la notizia di un’azienda collocata nella cintura di Torino nella quale i lavoratori sono stati licenziati su Teams. Non è possibile che questo avvenga, non corrisponde alle indicazioni della nostra Costituzione e soprattutto butta via un patrimonio che si è costruito con la fatica”. Così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, commentando la notizia del Corriere della Sera sulla Yazaki. “Non possiamo diventare un Paese dove si viene a fare le vacanze, ma un Paese che deve mantenere un patrimonio industriale”, aggiunge Orlando. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 11 dicembre 2021) BOLOGNA – “Non è giusto che possa cascare uncome una tegola dal tetto sulla testa di chi passa. Oggi c’è la notizia di un’azienda collocata nella cintura di Torino nella quale i lavoratori sono stati licenziati su. Non è possibile che questo avvenga, non corrisponde alle indicazioni della nostra Costituzione e soprattutto butta via un patrimonio che si è costruito con la fatica”. Così il ministro del, Andrea, commentando la notizia del Corriere della Sera sulla Yazaki. “Non possiamo diventare un Paese dove si viene a fare le vacanze, ma un Paese che deve mantenere un patrimonio industriale”, aggiunge. L'articolo L'Opinionista.

