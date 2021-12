Max Verstappen vince il Mondiale di Formula 1 2021 se… Ecco cosa dice il regolamento (Di venerdì 10 dicembre 2021) Chi arriva prima, vince tutto. Semplice, facile, persino crudele. Un'ultima grande sfida attende Max Verstappen e Lewis Hamilton alla vigilia dell'ultimo Gran premio della stagione sul circuito di Abu Dhabi, per la quarta volta teatro della gara decisiva. In fondo è l'essenza stessa della Formula 1: arrivare davanti agli avversari. Con un'eccezione. La situazione attuale e cosa dice il regolamento La classifica parla chiaro: Max Verstappen e Lewis Hamilton dopo 21 gare hanno esattamente gli stessi punti in classifica, 369,5 (il decimale deriva dall'assegnazione di metà del punteggio nel gran premio del Belgio, che di fatto non si è corso a causa della pioggia), eppure Verstappen è leggermente in vantaggio. Possibile? Sì, poiché l'olandese ha vinto più ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Chi arriva prima,tutto. Semplice, facile, persino crudele. Un'ultima grande sfida attende Maxe Lewis Hamilton alla vigilia dell'ultimo Gran premio della stagione sul circuito di Abu Dhabi, per la quarta volta teatro della gara decisiva. In fondo è l'essenza stessa della1: arrivare davanti agli avversari. Con un'eccezione. La situazione attuale eilLa classifica parla chiaro: Maxe Lewis Hamilton dopo 21 gare hanno esattamente gli stessi punti in classifica, 369,5 (il decimale deriva dall'assegnazione di metà del punteggio nel gran premio del Belgio, che di fatto non si è corso a causa della pioggia), eppureè leggermente in vantaggio. Possibile? Sì, poiché l'olandese ha vinto più ...

