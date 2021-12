Grande Fratello Vip | Alex Belli confessa | “A mia moglie Delia piace Soleil Siamo liberi | c’è una donna che vive con noi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo settimane di critiche per il suo atteggiamento ambiguo conSorge,hato tutto. Come riportato da Novella2000, l’attore di CentoVetrine si è confidato con Giacomo Urtis e ha detto: “capirà tutto, è unaapertissima, lo so bene. La conosco da tanto. Non è unachiusa di un paesino”, ha esordito. Poi ha spiegato: “Ma tu lo sai cosa mi ha detto prima di entrare? ‘Guarda, so che molto probabilmente la persona con cui ti troverai bene sarà’. A leie io lo so”. E ancora, ha aggiunto: “A casa noi abbiamo la nostra amica Stella, che viene con noi in vacanza,con noi, ha anche dormito con noi. Tanto, per come sono ...