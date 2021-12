Volley, Civitanova-Taubaté in tv oggi: orario e diretta streaming Mondiale per Club 2021 (Di giovedì 9 dicembre 2021) the ad id=”445341? Tutto pronto per Cucine Lube Civitanova-Funvic Taubaté, sfida valevole per la Pool A del Mondiale per Club 2021 di Volley maschile. La formazione di coach Blengini, dopo aver sconfitto con un secco 3-0 il San Juan all’esordio, vuole altri tre punti per chiudere al primo posto nel girone. Non sarà però scontato contro il Taubaté, campione in carica della Superliga brasiliana. L’appuntamento è per le ore 21.00 italiane di giovedì 9 dicembre a Betim, in Brasile. Di seguito le informazioni per vedere la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA CALENDARIO Civitanova: DATE, ORARI E TV DELLE PARTITE IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO E LA FORMULA TV E streaming – La partita sarà visibile per gli abbonati ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) the ad id=”445341? Tutto pronto per Cucine Lube-Funvic, sfida valevole per la Pool A delperdimaschile. La formazione di coach Blengini, dopo aver sconfitto con un secco 3-0 il San Juan all’esordio, vuole altri tre punti per chiudere al primo posto nel girone. Non sarà però scontato contro il, campione in carica della Superliga brasiliana. L’appuntamento è per le ore 21.00 italiane di giovedì 9 dicembre a Betim, in Brasile. Di seguito le informazioni per vedere la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA CALENDARIO: DATE, ORARI E TV DELLE PARTITE IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO E LA FORMULA TV E– La partita sarà visibile per gli abbonati ...

