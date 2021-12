Panico a Napoli, Bimbo di 3 anni collassa a scuola per arresto cardiaco, la maestra eroe gli salva la vita. Il racconto choc (Di giovedì 9 dicembre 2021) Panico a scuola, Bimbo di 3 anni salvato da un arresto cardiaco dalle maestre. E’ accaduto nel complesso scolastico Eugenio Montale di viale della Resistenza a Scampia. Il fatto è stato raccontato dal presidente dell’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. Stando a quanto riportato, Angela Calvino, Anna Longobardi e Patrizia Viglione, con la guida di Paola Morano, hanno praticato, mentre aspettavano i paramedici del 118, il massaggio cardiaco al piccolo salvandogli così la vita. Gli stessi medici della struttura ospedaliera hanno poi sottolineato il pronto intervento del personale scolastico. «La formazione è essenziale – ha raccontato telefonicamente al Mattino Paola Carnevale, dirigente scolastico – un buon docente ... Leggi su cityroma (Di giovedì 9 dicembre 2021)di 3to da undalle maestre. E’ accaduto nel complesso scolastico Eugenio Montale di viale della Resistenza a Scampia. Il fatto è stato raccontato dal presidente dell’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. Stando a quanto riportato, Angela Calvino, Anna Longobardi e Patrizia Viglione, con la guida di Paola Morano, hanno praticato, mentre aspettavano i paramedici del 118, il massaggioal piccolondogli così la. Gli stessi medici della struttura ospedaliera hanno poi sottolineato il pronto intervento del personale scolastico. «La formazione è essenziale – ha raccontato telefonicamente al Mattino Paola Carnevale, dirigente scolastico – un buon docente ...

