L'Italia, il solito Paese di musichette mentre fuori c'è la morte. Le pagelle di X Factor (Di venerdì 10 dicembre 2021) C’era una speranza, nemmeno tanto celata, in questa edizione di X Factor. Ovvero la possibilità di veder trionfare una band rock, i Bengala Fire, o l’anima inconsciamente punk di Gianmaria. Invece vince Baltimora, il cantautore-produttore più banalmente pop di questa stagione. Ed ecco che l’Italia, dal sogno rock dei Maneskin, si riscopre il solito Paese di “musichette mentre fuori c’è la morte”. Resta però, per fortuna, un vero spettacolo. L’ultimo atto del talent di Sky è un concerto (quasi) in piena regola. E finalmente, verrebbe da dire, perché il difetto più evidente di X Factor è sempre stato la distanza - talvolta abissale - tra i palchi pattinati della televisione e quelli dei concerti veri e propri. Ora qualcosa sta cambiando ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 10 dicembre 2021) C’era una speranza, nemmeno tanto celata, in questa edizione di X. Ovvero la possibilità di veder trionfare una band rock, i Bengala Fire, o l’anima inconsciamente punk di Gianmaria. Invece vince Baltimora, il cantautore-produttore più banalmente pop di questa stagione. Ed ecco che l’, dal sogno rock dei Maneskin, si riscopre ildi “c’è la”. Resta però, per fortuna, un vero spettacolo. L’ultimo atto del talent di Sky è un concerto (quasi) in piena regola. E finalmente, verrebbe da dire, perché il difetto più evidente di Xè sempre stato la distanza - talvolta abissale - tra i palchi pattinati della televisione e quelli dei concerti veri e propri. Ora qualcosa sta cambiando ...

Advertising

HuffPostItalia : L'Italia, il solito Paese di musichette mentre fuori c'è la morte. Le pagelle di X Factor - iochecazzoneso : In Italia non ce la facciamo a far vincere qualcosa di diverso in questi talent, a prescindere che B4ltim0ra sia br… - SPompozzi : @XFactor_Italia Sei il vero vincitore si X Factor... i secondi classificati di solito hanno piu fortuna... te la me… - TeresaJordano70 : RT @liliaragnar: Udite,udite!! In Italia il 33% non vuole piu' farsi la 3* dose e il 18% non fa la prima Dicono che noi siamo la minoranza… - LPincia : RT @liliaragnar: Udite,udite!! In Italia il 33% non vuole piu' farsi la 3* dose e il 18% non fa la prima Dicono che noi siamo la minoranza… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia solito Addio a Lina Wertmüller, la regista aveva 93anni ... amara e grottesca narrazione della vita di alcuni poveri amici del sud Italia (il film fu girato ... "Pasqualino Settebellezze" (1976), "La fine del mondo nel nostro solito letto in una notte piena di ...

Berlino, no vax stermina la famiglia e si uccide: aveva falsificato green pass e temeva di essere arrestato e perdere i figli Leggi Anche Covid, l'infermiera prima vaccinata d'Italia: 'No vax? Non avete conosciuto la paura ... Di solito l'autore di eventi simili soffre di gravi disturbi mentali , come quello narcisistico - ...

La Roma vince a Sofia, è agli ottavi di Conference League SOFIA (BULGARIA) - La Roma batte 3-2 il Cska Sofia in trasferta e accede direttamente agli ottavi di finale di Conference League, grazie al passo falso del Bodo/Glimt sul campo dello Zorya (1-1). Una ...

Soliti Ignoti, doppio stop per Amadeus: poi la puntata speciale su Telethon Soliti Ignoti, doppio stop questa settimana: Amadeus non andrà in onda sabato e domenica Non solo sabato, ma anche domenica: salteranno ben due puntate di ...

... amara e grottesca narrazione della vita di alcuni poveri amici del sud(il film fu girato ... "Pasqualino Settebellezze" (1976), "La fine del mondo nel nostroletto in una notte piena di ...Leggi Anche Covid, l'infermiera prima vaccinata d': 'No vax? Non avete conosciuto la paura ... Dil'autore di eventi simili soffre di gravi disturbi mentali , come quello narcisistico - ...SOFIA (BULGARIA) - La Roma batte 3-2 il Cska Sofia in trasferta e accede direttamente agli ottavi di finale di Conference League, grazie al passo falso del Bodo/Glimt sul campo dello Zorya (1-1). Una ...Soliti Ignoti, doppio stop questa settimana: Amadeus non andrà in onda sabato e domenica Non solo sabato, ma anche domenica: salteranno ben due puntate di ...