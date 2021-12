Lazio, Milinkovic-Savic: «Non è andata come volevamo. Ora passiamo il turno» (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, ha parlato al termine del match di Europa League contro il Galatasaray Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, ha parlato al termine del match di Europa League contro il Galatasaray. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. GARA – «Non è andata come volevamo, volevamo vincere. Loro si sono messi dietro facendo un muro, la palla non è voluta entrare. passiamo da secondi e poi vediamo». SPAREGGI – «Abbiamo visto le squadre che possiamo prendere, sta a noi prepararle bene e cercare di passare il turno». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU LazioNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sergej, centrocampista della, ha parlato al termine del match di Europa League contro il Galatasaray Sergej, centrocampista della, ha parlato al termine del match di Europa League contro il Galatasaray. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. GARA – «Non èvincere. Loro si sono messi dietro facendo un muro, la palla non è voluta entrare.da secondi e poi vediamo». SPAREGGI – «Abbiamo visto le squadre che possiamo prendere, sta a noi prepararle bene e cercare di passare il». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

