Bologna | farmaci e cosmetici non sicuri sequestrati dalla GdF

(Di giovedì 9 dicembre 2021)– Presso lo scalo aeroportuale “G. Marconi” prosegue in maniera intensa e capillare l’attività dei funzionari doganali e dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza volta al contrasto dell’illegale introduzione sul territorio dello Stato dinon. Nei giorni scorsi, nell’ambito dei controlli effettuati sui passeggeri provenientirotta africana, sono stati rinvenuti nella disponibilità di un cittadino di origine ghanese oltre 630 pezzi tra antibiotici, anti infiammatori, cortisonici e creme cosmetiche, sprovvisti di idonea certificazione medico sanitaria e delle prescritte autorizzazioni ministeriali. L’introduzione disul territorio nazionale senza le prescritte autorizzazioni dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) è ...

L'introduzione di farmaci sul territorio nazionale senza le prescritte autorizzazioni dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) è vietata e tutti i prodotti rinvenuti sono stati pertanto sottoposti a