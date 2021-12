Alberto Matano, cambia il palinsesto Rai: grande novità per i telespettatori (Di lunedì 6 dicembre 2021) grande novità per tutti i telespettatori Rai, con Alberto Matano che cambia il palinsesto Rai: stravolto il programma per il Servizio Pubblico. cambia il palinsesto Rai per la giornata di martedì 7 dicembre. Ad avere la ‘peggio’ è Alberto Matano che sarà protagonista di una brevissima puntata de ‘La Vita in Diretta‘. Infatti il presentatore L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021)per tutti iRai, concheilRai: stravolto il programma per il Servizio Pubblico.ilRai per la giornata di martedì 7 dicembre. Ad avere la ‘peggio’ èche sarà protagonista di una brevissima puntata de ‘La Vita in Diretta‘. Infatti il presentatore L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

zazoomblog : Alberto Matano è stanco ma si risolleva con un regalo speciale – FOTO - #Alberto #Matano #stanco #risolleva - A_drummingsong : RT @paradisoa1: Il momento meno opportuno per osannare il proprio ruolo di conduttore e giornalista è quando una persona sta ricordando un… - RossEleven : RT @paradisoa1: Il momento meno opportuno per osannare il proprio ruolo di conduttore e giornalista è quando una persona sta ricordando un… - Meta_Morgan : RT @paradisoa1: Il momento meno opportuno per osannare il proprio ruolo di conduttore e giornalista è quando una persona sta ricordando un… - Andromeda_abc : RT @paradisoa1: Il momento meno opportuno per osannare il proprio ruolo di conduttore e giornalista è quando una persona sta ricordando un… -