Ex pilota F1 ritrova il casco | l' avevano rubato 23 anni fa

Advertising

MrCamiciaBlu : RT @MrCamiciaBlu: @Mattiabuonocore Trovo più centrata la Panicucci al mattino di quanto lo sia la #durso nel nuovo pomeriggio 5. Barbara è… - MrCamiciaBlu : @Mattiabuonocore Trovo più centrata la Panicucci al mattino di quanto lo sia la #durso nel nuovo pomeriggio 5. Barb… -

Ultime Notizie dalla rete : pilota ritrova

La Gazzetta dello Sport

'Una storia incredibile'. Queste sono le prime parole che Norberto Fontana, exdi F1, ha usato per descrivere quanto gli è accaduto. L'argentino ha postato sui social una foto in cui indossa il casco utilizzato durante la sua breve avventura nel Mondiale 1997. Proprio il ...E a tutto questo ilfinlandese ribatte anche con un comportamento molto... italiano: ... Quando il rally si è scrollato di dosso la maggioranza dei suoi pretendenti top, Alen silassù ...SBK: L’INTERVISTA - “A Jerez non è stato fatto alcun stravolgimento alla Panigale per Alvaro. Redding? Non siamo riusciti a trovare punto d’incontro per il rinnovo. Le otto MotoGP non toglieranno forz ...Un trentesimo Rally Città di Schio significativo,non solo per le avverse condizioni meteo. Motor Valley Racing Division: Rally Città di Schio ...