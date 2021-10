Ciclismo su pista | Mondiali Roubaix 2021 | Fidanza oro nello scratch

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Martinaè medaglia d’oroaidisu, in corso di svolgimento allo Stab Velodrome di. L’azzurra regala così la prima grande soddisfazione della serata all’Italia, in attesa di vedere all’opera gli azzurri dell’inseguimento a squadre. Medaglia d’argento per l’olandese Maike van der Duin, mentre è la statunitense Jennifer Valente a completare il podio con il bronzo. “Una grande gara, totalmente inaspettata perché non pensavo di riuscire ad arrivare da sola, l’emozione è tantissima. Sembra un sogno, se me lo avessero detto ieri non ci avrei creduto“. Così una commossaha raccontato le emozioni dopo la gara che l’ha incoronata campionessa del mondo. SportFace.