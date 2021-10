Youth League, l’Inter Primavera stende lo Sheriff: 2 a 1 il finale (Di martedì 19 ottobre 2021) Vittoria importante dell’Inter Primavera contro lo Sheriff Tiraspol in Youth League Secondo successo per l’Inter Primavera di Cristian Chivu in Youth League. A cedere il passo all’Under 19 questa volta è lo Sheriff Tiraspol: 2 a 1 il risultato finale. La trama della partita è chiara sin dalle prime battute: i nerazzurri controllano ritmo e possesso, lo Sheriff si chiude nella propria metacampo e riparte in contropiede. La squadra di Chivu fatica a rendersi pericolosa dalle parti di Dumenco, ci provano soprattutto Sangalli e Carboni ma con tiri dalla lunga distanza e fuori dallo specchio della porta. l’Inter parte fortissimo nella ripresa e dopo cinque minuti ... Leggi su intermagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) Vittoria importante delcontro loTiraspol inSecondo successo perdi Cristian Chivu in. A cedere il passo all’Under 19 questa volta è loTiraspol: 2 a 1 il risultato. La trama della partita è chiara sin dalle prime battute: i nerazzurri controllano ritmo e possesso, losi chiude nella propria metacampo e riparte in contropiede. La squadra di Chivu fatica a rendersi pericolosa dalle parti di Dumenco, ci provano soprattutto Sangalli e Carboni ma con tiri dalla lunga distanza e fuori dallo specchio della porta.parte fortissimo nella ripresa e dopo cinque minuti ...

Ultime Notizie dalla rete : Youth League Youth League, Inter - Sheriff 2 - 1: nerazzurri primi nel Girone D MILANO - L' Inter conquista la vetta solitaria del Gruppo D della Youth League approfittando del passo falso del Real Madrid . I nerazzurri battono 2 - 1 lo Sheriff con i gol di Casadei ed Hoti , resistendo all'assalto moldavo che porta solo all'inutile gol di ...

Diretta/ Porto Milan primavera (risultato 0 - 0) streaming video tv: in campo, via! ... bella sfida per la terza giornata della fase a gironi di Youth league: prima del fischio d'inizio andiamo però a controllare qualche dato fin qui realizzato. Cominciando dai Lusitani, abbiamo già ...

Youth League, le formazioni di Inter-Sheriff Inter Sito Ufficiale Youth League, Inter prima nel Girone D: Sheriff battuto 2-1 In mezzo, si vede lo Sheriff col tiro di Covali che termina alle stelle. Alla mezz’ora i ragazzi di Chivu vanno vicini al tris, ma il neo entrato Curatolo non riesce a sfruttare l’occasione che gli ca ...

LIVE MN - Youth League, Porto-Milan (0-0) - Traversa di Traorè, rossoneri vicini al vantaggio 35' Conclusione di Abreu da lontano: Pseftis blocca. 33' Occasione Porto. La squadra portghese sfutta la velocità di Candè, che punta Coubis, lo salta e mette in mezzo ...

