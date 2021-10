Processo a un'anziana nazista, l'imputata non risponde alle domande del giudice (Di martedì 19 ottobre 2021) Una 96enne tedesca, Irmgard Furchner, ha scelto il silenzio quando oggi, in un aula di tribunale, è stata chiamata a rispondere dei crimini nazisti commessi in gioventù. Il Processo a suo carico si è ... Leggi su globalist (Di martedì 19 ottobre 2021) Una 96enne tedesca, Irmgard Furchner, ha scelto il silenzio quando oggi, in un aula di tribunale, è stata chiamata are dei crimini nazisti commessi in gioventù. Ila suo carico si è ...

