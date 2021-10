Nella serata di Champions sorride l'Inter e piange il Milan (Di martedì 19 ottobre 2021) AGI - L'Inter torna finalmente a vincere in Champions League battendo davanti ai suoi tifosi lo Sheriff Tiraspol. A San Siro finisce 3-1 grazie alle reti di Dzeko, Vidal e De Vrij, vano invece il sigillo ospite su punizione di Thill. La squadra di Inzaghi sale così a quota 4 punti Nella classifica del Girone D, portandosi a -2 dalla coppia di testa formata proprio dai moldavi e dal Real Madrid (vincente con lo Shakhtar). I nerazzurri partono con il piede pigiato sull'acceleratore e, dopo un paio di potenziali occasioni sfumate, trovano il gol del vantaggio al 34' grazie ad una perla di Edin Dzeko: il bosniaco colpisce al volo di sinistro dopo una spizzata di Vidal sul corner di Dimarco, battendo Celeadnic per il gol dell'1-0. I moldavi rispondo al 41' con Cristiano, che calcia di mancino da buona posizione chiamando Handanovic alla ... Leggi su agi (Di martedì 19 ottobre 2021) AGI - L'torna finalmente a vincere inLeague battendo davanti ai suoi tifosi lo Sheriff Tiraspol. A San Siro finisce 3-1 grazie alle reti di Dzeko, Vidal e De Vrij, vano invece il sigillo ospite su punizione di Thill. La squadra di Inzaghi sale così a quota 4 punticlassifica del Girone D, portandosi a -2 dalla coppia di testa formata proprio dai moldavi e dal Real Madrid (vincente con lo Shakhtar). I nerazzurri partono con il piede pigiato sull'acceleratore e, dopo un paio di potenziali occasioni sfumate, trovano il gol del vantaggio al 34' grazie ad una perla di Edin Dzeko: il bosniaco colpisce al volo di sinistro dopo una spizzata di Vidal sul corner di Dimarco, battendo Celeadnic per il gol dell'1-0. I moldavi rispondo al 41' con Cristiano, che calcia di mancino da buona posizione chiamando Handanovic alla ...

Advertising

QuiMediaset_it : Su #Canale5 #GFVIP leader della serata sul pubblico attivo @mattino5 al primo posto nell'orario di emissione… - bianca23 : @DiodatoMusic È stata una serata indimenticabile, una vera festa dell'anima. Era molto bello, emozionante, pieno di… - CM_091291 : ??????SEMPRE VISTO CHE SIAMO IN SECONDA SERATA?????? Sull'onda di Squid Game ho visto un film che si chiama Would you Rat… - GoalItalia : 'Abbiamo creato tantissimo, è un piacere allenare questa squadra' ?? La soddisfazione di Inzaghi nella serata che h… - servizioclienti : #DownRadar Alert! Nella serata di oggi, 19/10/2021 alle ore 22 abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di problemi Sh… -