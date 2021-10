Digitale terrestre | è switch off | i canali che cambiano e i bonus tv Guida completa

(Di martedì 19 ottobre 2021) Quanto a Mediaset , invece, le reti coinvolte saranno: Tgcom24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 Tv e Virgin Radio Tv . Le più importanti Rete 4, Canale 5 e Italia 1 resteranno visibili ...

Ultime Notizie dalla rete : Digitale terrestre

Arriva la rivoluzione del digitale terrestre. Da domani, 20 ottobre, una serie di reti televisive saranno visibili solo in HD e a chi non ha un televisore di ultima generazione servirà almeno un decoder per vederle. Dal 20 OTTOBRE il Nuovo DIGITALE TERRESTRE Tra pochissimi giorni, dal 20 ottobre, parte il nuovo digitale terrestre. Rai e Mediaset dismetteranno la codifica delle immagini Mpeg-2