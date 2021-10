Consiglio comunale, ecco la nuova Sala Rossa (Di martedì 19 ottobre 2021) La vittoria di Stefano Lo Russo porta con sé anche la composizione della nuova Sala Rossa. Infatti, in base al premio di maggioranza la coalizione di centrosinistra avrà il 60 per cento dei seggi, mentre la restante parte va alle opposizioni. Venendo alla coalizione di maggioranza è chiaramente il Partito Democratico quello con il maggior numero di consiglieri, 17 in tutto: Chiara Foglietta, Gianna Pentenero, Ludovica Cioria, Nadia Conticelli, Vincenzo Camarda, Pietro Tuttolomondo, Claudio Cerrato, Maria Grazia Grippo, Lorenza Patriarca, Luca Pidello, Amalia Santiangeli, Abdullahi Ahmed, Antonio Ledda, Angelo Catanzaro, Simone Tosto, Caterina Greco e Pierino Crema. Due consiglieri a testa invece per i Moderati: Carlotta Salerno e Simone Fissolo; Sinistra Ecologista: Jacopo Rosatelli e Alice Ravinale; e la Lista Civica Lo Russo ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 19 ottobre 2021) La vittoria di Stefano Lo Russo porta con sé anche la composizione della. Infatti, in base al premio di maggioranza la coalizione di centrosinistra avrà il 60 per cento dei seggi, mentre la restante parte va alle opposizioni. Venendo alla coalizione di maggioranza è chiaramente il Partito Democratico quello con il maggior numero di consiglieri, 17 in tutto: Chiara Foglietta, Gianna Pentenero, Ludovica Cioria, Nadia Conticelli, Vincenzo Camarda, Pietro Tuttolomondo, Claudio Cerrato, Maria Grazia Grippo, Lorenza Patriarca, Luca Pidello, Amalia Santiangeli, Abdullahi Ahmed, Antonio Ledda, Angelo Catanzaro, Simone Tosto, Caterina Greco e Pierino Crema. Due consiglieri a testa invece per i Moderati: Carlotta Salerno e Simone Fissolo; Sinistra Ecologista: Jacopo Rosatelli e Alice Ravinale; e la Lista Civica Lo Russo ...

