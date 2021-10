Trieste: idranti e lacrimogeni della polizia al porto e in centro, continuano gli scontri “No Pass”. I manifestanti: “Non ci arrendiamo, in sciopero fino a giovedì” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Oltre duemila al presidio: cariche delle forze dell’ordine in assetto anti-sommossa. Tre agenti feriti, non gravi. Puzzer: «Violenti non sono dei nostri» Leggi su lastampa (Di lunedì 18 ottobre 2021) Oltre duemila al presidio: cariche delle forze dell’ordine in assetto anti-sommossa. Tre agenti feriti, non gravi. Puzzer: «Violenti non sono dei nostri»

ladyonorato : Siamo ufficialmente in #dittatura. Una repressione così violenta di una protesta legittima e pacifica è da regime d… - matteosalvinimi : Settimana scorsa si permette a un manipolo di neofascisti di mettere a soqquadro Roma, oggi si usano gli #idranti c… - Giorgiolaporta : Tutta l’Italia si fermi in solidarietà con #Trieste. Cosa c’è di più autoritario e fascista degli #idranti su dei l… - elenagallo363 : RT @strange_days_82: Quando hai un governo ridicolo,non puoi certo aspettarti altro.Bello come usino gli idranti e portino via di forza i #… - mistermeo : RT @byoblu: Donna incinta ferita in volto dalle manganellate questa mattina a #Trieste. ?? In #diretta adesso ?? -