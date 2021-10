Confagricoltura al Vinitaly Special Edition 2021 | l’inaugurazione

(Di lunedì 18 ottobre 2021) A Veronafiere si riflette sul futuro del comparto: degustazioni e incontri business internazionali nello stand diVERONA – Con il taglio del nastro da parte del ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, ha preso il via domenica 17 ottobre l’attività dial. Un’edizione autunnale voluta dagli organizzatori per traghettare la manifestazione verso la prossima primavera, con il ritorno delvero e proprio dal 10 al 13 aprile. Lo spazio confederale nel Padiglione 6 – Stand D2 – di VeronaFiere, nella tre giorni di apertura esclusivamente ad operatori del settore e stampaizzata, ospita incontri con i buyer di diversi Paesi. Ieri è stata la volta di Canada, Russia, Regno Unito e Nord Europa. ...

