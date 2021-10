Napoli-Torino, Spalletti vuole schierarlo titolare dopo mesi dall’ultima partita! (Di sabato 16 ottobre 2021) Secondo quanto riportato da il Corriere del Mezzogiorno Luciano Spalletti starebbe pensando ad un cambio di formazione per la partita con il Torino. Mertens Napoli Torinodopo mesi dall’ultima partita da titolare, potrebbe ritornare in campo Dries Mertens. Potrebbe schierarlo dietro la punta, come nello spezzone di Firenze, e a gara in corso potrebbe anche far rifiatare Oshimen come punta centrale. LEGGI ANCHE: Juventus, fari puntati su due giovani stelle! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di sabato 16 ottobre 2021) Secondo quanto riportato da il Corriere del Mezzogiorno Lucianostarebbe pensando ad un cambio di formazione per la partita con il. Mertenspartita da, potrebbe ritornare in campo Dries Mertens. Potrebbedietro la punta, come nello spezzone di Firenze, e a gara in corso potrebbe anche far rifiatare Oshimen come punta centrale. LEGGI ANCHE: Juventus, fari puntati su due giovani stelle! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

LiveNationIT : Vasco torna con il singolo “Siamo Qui” e i biglietti per le 5 nuove date di #VascoLive2022 a Napoli, Ancona, Bari,… - Agenzia_Ansa : Sciopero trasporti, cortei a Genova, Roma, Trieste e Torino. A Napoli è stata riaperta l'autostrada che era stata b… - sportface2016 : #Napoli, contro il #Torino maglia speciale a tema #Halloween: una ragnatela bianca su sfondo nero - sscalcionapoli1 : Napoli-Torino, i 68 precedenti in Serie A - Paroladeltifoso : Torino, Juric in conferenza: “Contro il Napoli serve una partita al top, speriamo vada bene. Belotti? Piano piano…” -