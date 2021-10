“Giovanna d’Arco” torna all’Opera di Roma dopo 50 anni: un Verdi religioso e patriottico (Di sabato 16 ottobre 2021) Grande evento per i melomani domenica 17 ottobre. Alle ore 19 debutta ‘Giovanna d’Arco’ di Giuseppe Verdi, secondo titolo della speciale preapertura al Teatro Costanzi. Che e precede l’inaugurazione della nuova stagione 2021/2022 dell’Opera di Roma. La partitura Verdiana in scena fino al 24 ottobre, mancava al Costanzi da quasi cinquanta anni (l’unica altra edizione risale al 1972). La lettura musicale è di Daniele Gatti: “Torno dopo molti anni su questo titolo Verdiano – racconta il direttore –. Ha segnato il mio debutto alla direzione di un’opera, nel lontano 1983. Quell’esperienza segnò profondamente il mio cammino come direttore, per questo riproporlo oggi mi emoziona in modo particolare”. “Giovanna ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 ottobre 2021) Grande evento per i melomani domenica 17 ottobre. Alle ore 19 debutta ‘’ di Giuseppe, secondo titolo della speciale preapertura al Teatro Costanzi. Che e precede l’inaugurazione della nuova stagione 2021/2022 dell’Opera di. La partituraana in scena fino al 24 ottobre, mancava al Costanzi da quasi cinquanta(l’unica altra edizione risale al 1972). La lettura musicale è di Daniele Gatti: “Tornomoltisu questo titoloano – racconta il direttore –. Ha segnato il mio debutto alla direzione di un’opera, nel lontano 1983. Quell’esperienza segnò profondamente il mio cammino come direttore, per questo riproporlo oggi mi emoziona in modo particolare”. “...

