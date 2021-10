Regina Elisabetta, l’ordine dei medici: preoccupa ancora la sua salute (Di venerdì 15 ottobre 2021) La salute della Regina Elisabetta torna di nuovo a preoccupare i sudditi inglesi. A pochi giorni di distanza da alcune foto che avevano scosso l’opinione pubblica, c’è una nuova indiscrezione. Nei giorni scorsi aveva fatto preoccupare la salute della Regina inglese, che era stata vista per la prima volta in visita ufficiale con un bastone, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ladellatorna di nuovo are i sudditi inglesi. A pochi giorni di distanza da alcune foto che avevano scosso l’opinione pubblica, c’è una nuova indiscrezione. Nei giorni scorsi aveva fattore ladellainglese, che era stata vista per la prima volta in visita ufficiale con un bastone, L'articolo proviene da Inews.it.

