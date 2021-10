Un danese convertito all'Islam il killer della strage in Norvegia, la polizia: sembra terrorismo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Armato di arco e frecce ieri pomeriggio l'uomo ha ucciso 5 persone e ferito altre due, a Kongsberg, prima di essere fermato dalla polizia. Secondo gli inquirenti avrebbe agito da solo. Non è esclusa l'... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Armato di arco e frecce ieri pomeriggio l'uomo ha ucciso 5 persone e ferito altre due, a Kongsberg, prima di essere fermato dalla. Secondo gli inquirenti avrebbe agito da solo. Non è esclusa l'...

Advertising

statodelsud : Norvegia, danese convertito all’Islam: chi è il killer con l’arco di Kongsberg - Pino__Merola : Norvegia, danese convertito all’Islam: chi è il killer con l’arco di Kongsberg - Krazy9Kat : RT @fratotolo2: Anche se #Repubblica sta già ipotizzando un altro Anders Breivik, l’uomo che in #Norvegia ha ucciso 5 persone è un danese c… - Doct_Manhattan : RT @ItalicaTestudo: Tg: 'Uomo armato di arco e frecce uccide 5 persone in #Norvegia' I sx: 'A 10 anni da Utoya! Allarme! Il #Fascismo ha ra… - DomenicoZaccara : RT @FrancoScarsell2: Strage in Norvegia. Il killer è un danese di 37 anni convertito all'Islam: 'Si è radicalizzato'. Ieri sera,armato di… -