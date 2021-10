Trasporti in Toscana, rischio caos green pass: 400 autisti non vaccinati (Di giovedì 14 ottobre 2021) Firenze, 14 ottobre 2021 " Corse saltate, mezzi fermi nei depositi, studenti e lavoratori in ritardo o lasciati a piedi per gli autobus che non arrivano. E' lo scenario che si profila per venerdì 15 ... Leggi su lanazione (Di giovedì 14 ottobre 2021) Firenze, 14 ottobre 2021 " Corse saltate, mezzi fermi nei depositi, studenti e lavoratori in ritardo o lasciati a piedi per gli autobus che non arrivano. E' lo scenario che si profila per venerdì 15 ...

