La lotta sull'obbligo vaccinale in America passa per la sfida pro vax di due compagnie aeree (Di giovedì 14 ottobre 2021) Due delle aziende più grandi del Texas, la American Airlines e la Southwest Airlines, martedì hanno detto che non obbediranno all'ordine esecutivo firmato il giorno prima dal governatore repubblicano Greg Abbott che vieta a chiunque di imporre l'obbligo di vaccinarsi. L'intento dell'ordine esecutivo era chiaro: voleva impedire che le aziende del Texas potessero obbligare i loro lavoratori a vaccinarsi. Le due linee aeree tuttavia sostengono che, in qualità di contractor federali – quindi aziende che hanno contratti regolari con il governo centrale – sono tenute a rispettare le richieste del presidente Joe Biden, che a metà settembre ha annunciato l'obbligo di vaccinarsi per tutti i dipendenti del governo e lavoratori collegati entro l'8 dicembre. Abbott con il suo ordine esecutivo voleva sfidare l'Amministrazione Biden, ma, come ...

