Il cantante è uscito dal gruppo: clamoroso addio in una band culto di inizio millennio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un caotico sfogo e poi la notizia dell’addio: il cantante degli Smash Mouth – meglio conosciuti Shrek ‘All star’ – ha lasciato drasticamente la band dopo un’esibizione a New York. I suoi rappresentanti confermano la decisione dell’artista di chiudere un capitolo della storia della musica. Un finale inaspettato Steve Harwell, il cantante degli Smash Mouth, non fa più parte della band a seguito di uno sfogo sul palco di un festival a New York. Il 54enne si starebbe allontanando dalla band per occuparsi della sua salute fisica e mentale, secondo il suo rappresentante: “Steve ha avuto a che fare con problemi medici a lungo termine negli ultimi otto anni e durante la sua ultima esibizione sul palco del Big Sip, ha sofferto di numerosi sintomi direttamente collegati alla ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un caotico sfogo e poi la notizia dell’: ildegli Smash Mouth – meglio conosciuti Shrek ‘All star’ – ha lasciato drasticamente ladopo un’esibizione a New York. I suoi rappresentanti confermano la decisione dell’artista di chiudere un capitolo della storia della musica. Un finale inaspettato Steve Harwell, ildegli Smash Mouth, non fa più parte dellaa seguito di uno sfogo sul palco di un festival a New York. Il 54enne si starebbe allontanando dallaper occuparsi della sua salute fisica e mentale, secondo il suo rappresentante: “Steve ha avuto a che fare con problemi medici a lungo termine negli ultimi otto anni e durante la sua ultima esibizione sul palco del Big Sip, ha sofferto di numerosi sintomi direttamente collegati alla ...

Advertising

fantasticandoci : @distintamente_ A me inder non piace non perché non sia un modello, del resto deve cantare, ma farò parte dell'orti… - bradipo22 : Quest’inedito di Rea direttamente uscito dalla discografia di una qualsiasi cantante italiana di 10 anni fa e non è… - nadiafrancy : RT @LykanLA: Perbacco, s'è svegliato il corriere della serva? C'è voluto quasi un annetto, eh? ?? Lo studio fra poco sarà pure vecchio con t… - ilo_ak : RT @LykanLA: Perbacco, s'è svegliato il corriere della serva? C'è voluto quasi un annetto, eh? ?? Lo studio fra poco sarà pure vecchio con t… - Side73Dark : RT @LykanLA: Perbacco, s'è svegliato il corriere della serva? C'è voluto quasi un annetto, eh? ?? Lo studio fra poco sarà pure vecchio con t… -