Uomini e Donne anticipazioni 12 ottobre: la tronista Andrea Nicole Conte torna da Ciprian Aftim (Di martedì 12 ottobre 2021) A Uomini e Donne le vicende del trono classico e del trono over appassionano ogni giorno milioni di telespettatori. La nuova formula del programma, ideata lo scorso anno, mescola nelle puntate le vicende dei protagonisti più giovani con quelle di Dame e Cavalieri. Dopo la recente furiosa lite, nel trono over, tra Ida Platano e Marika, andata in onda durante l’ultima puntata del dating show e le frequentazioni della tronista Roberta Ilaria Giusti, il trono classico potrebbe tornare protagonista. Difatti, a Uomini e Donne, secondo le anticipazioni del 12 ottobre la protagonista dovrebbe essere nuovamente Andrea Nicole Conte. La tronista potrebbe riavvicinarsi al corteggiatore ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 12 ottobre 2021) Ale vicende del trono classico e del trono over appassionano ogni giorno milioni di telespettatori. La nuova formula del programma, ideata lo scorso anno, mescola nelle puntate le vicende dei protagonisti più giovani con quelle di Dame e Cavalieri. Dopo la recente furiosa lite, nel trono over, tra Ida Platano e Marika, andata in onda durante l’ultima puntata del dating show e le frequentazioni dellaRoberta Ilaria Giusti, il trono classico potrebbere protagonista. Difatti, a, secondo ledel 12la protagonista dovrebbe essere nuovamente. Lapotrebbe riavvicinarsi al corteggiatore ...

Advertising

trash_italiano : Se alle 14.45 di un lunedì non inizia Uomini e Donne, come facciamo ad avere ancora fiducia in qualcosa? - GiuliaGrilloM5S : In #Sicilia risultati incoraggianti. Ad Alcamo con @DomenicoSurdi e Caltagirone con #FabioRoccuzzo vittoria al pri… - sandrogozi : @matteorenzi @CarloCalenda @bendellavedova @emmabonino @BentivogliMarco cosa aspettiamo? Occupiamo ora questo spazi… - Stefanoqb : @chicky_nuggies_ Oltre a fare cazzate forse forse avrà anche tenuto alto l'onore del paese nel mondo? E Soleil, olt… - mbbelluco : RT @BaobabExp: Quello che sta accadendo a #TRIPOLI è orrore puro Rastrellamenti e arresti in strada e casa per casa di donne uomini e bamb… -