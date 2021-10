Tour de France 2021 | giovedì il processo della spettatrice che causò maxi-caduta con cartello

(Di martedì 12 ottobre 2021) Nella giornata dilache lo scorso 26 giugnolaaldedovrà comparire davanti al Tribunale penale di Brest. La trentunenne è accusata di aver messo in pericolo i ciclisti e di lesioni volontarie, e rischia una multa fino a 15mila euro e un anno di prigione. Stando a quanto riportato da alcune fonti, il suo avvocato potrebbe appigliarsi alla scarsa organizzazionecorsa e alla mancanza di sicurezza. La segretariaCpa, riconosciuta dall’Uci, Laura Mora, ha così commentato la denuncia dell’associazione: “E’ stata un’azione davvero irresponsabile. I ciclisti hanno dovuto subire conseguenze molto gravi. Non siamo qui per chiedere soldi, ma per chiedere più rispetto e ...

Advertising

sportface2016 : #TourdeFrance 2021, giovedì il processo della spettatrice che causò maxi-caduta con cartello - JorgeRAP1973 : RT @SpazioCiclismo: Tour de France 2021, la ragazza che ha causato la maxi caduta della prima tappa è stata convocata a giudizio https://t.… - cyclingoo : ?? Tour de France 2021, la ragazza che ha causato la maxi caduta della prima tappa è stata convocata a giudizio / By… - SpazioCiclismo : Tour de France 2021, la ragazza che ha causato la maxi caduta della prima tappa è stata convocata a giudizio - SANTINI_SMS : RT @ConfindustriaBG: L'azienda @SANTINI_SMS è il nuovo partner ufficiale del #TourDeFrance @LeTour. A partire dall'edizione 2022, Santini p… -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

Rinnovo pluriennale anche per un altro big come il campione sloveno Matej Mohoric, vincitore di due vittorie di tappa aldee 102° corridore a conquistare una frazione in tutti e tre i ...Rinnovo pluriennale anche per un altro big come il campione sloveno Matej Mohoric, vincitore di due vittorie di tappa aldee 102° corridore a conquistare una frazione in tutti e tre i ...Tour de France 2021, giovedì il processo della spettatrice che causò caduta attraverso l'esposizione di un cartello ...Dopo tre mesi e mezzo è arrivato il momento della resa dei conti per la spettatrice del Tour de France che il 26 giugno scorso aveva provocato una ...