Trieste-Brescia oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A1 2021/2022 basket (Di domenica 10 ottobre 2021) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Allianz Pallacanestro Trieste-Germani Brescia, sfida valida per la terza giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Dopo la vittoria all’esordio, per i padroni di casa è arrivata un pesante stop contro Pesaro. La formazione di coach Magro ha cominciato la Regular Season con due sconfitte ma entrambe per meno di un possesso. In palio quindi punti pesanti, con la partita che inizierà alle ore 19:30 di domenica 10 ottobre. La partita sarà visibile in diretta streaming esclusivamente su Discovery +. In alternativa, Sportface vi fornirà la diretta testuale dell’incontro. SEGUI LA diretta TESTUALE COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN ... Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) L’e le indicazioni per vedere inAllianz Pallacanestro-Germani, sfida valida per la terza giornata dellaA1di. Dopo la vittoria all’esordio, per i padroni di casa è arrivata un pesante stop contro Pesaro. La formazione di coach Magro ha cominciato la Regular Season con due sconfitte ma entrambe per meno di un possesso. In palio quindi punti pesanti, con la partita che inizierà alle ore 19:30 di domenica 10 ottobre. La partita sarà visibile inesclusivamente su Discovery +. In alternativa, Sportface vi fornirà latestuale dell’incontro. SEGUI LATESTUALE COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN ...

ematr_86 : 18.00 BASKET M SASSARI vs REGGIO EMILIA DISCOVERY+ 18.00 VOLLEY M MONZA vs MODENA RAISPORT 1… - massimopighin : RT @AllianzPallTS: ?? HE’S BACK! ? Sagaba Konate convocato per la partita di domani con Brescia ????Per maggiori informazioni visita il sito… - TuttoBasket : Nuovo Articolo: Allianz Trieste, coach Ciani: “Con Brescia sarà una partita insidiosa” -