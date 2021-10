Pallanuoto, Champions League 2021-2022: pareggio importante per l’RN Savona con lo Sznolok (Di sabato 9 ottobre 2021) Un altro pareggio, il secondo in due partite, per l’RN Savona nel Girone C in terra ungherese, valido come turno preliminare della Champions League di Pallanuoto maschile. In casa dello Sznolok i liguri riescono a lottare al meglio con i magiari, agguantando il pari sul 13-13, restando in piena corsa per il passaggio del turno. Padroni di casa che per lunghi tratti dell’incontro comandano nel tabellino, ma la banda di Angelini non si arrende e riesce a rispondere colpo su colpo. Tre gol a testa per Campopiano e Rizzo, gli uomini chiave per riuscire a rimanere agganciati soprattutto nel quarto decisivo. Situazione apertissima in graduatoria: Sznolok a quota 4 punti quando manca solamente un incontro al termine (in palio due pass per la fase a gironi). ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) Un altro, il secondo in due partite, pernel Girone C in terra ungherese, valido come turno preliminare delladimaschile. In casa delloi liguri riescono a lottare al meglio con i magiari, agguantando il pari sul 13-13, restando in piena corsa per il passaggio del turno. Padroni di casa che per lunghi tratti dell’incontro comandano nel tabellino, ma la banda di Angelini non si arrende e riesce a rispondere colpo su colpo. Tre gol a testa per Campopiano e Rizzo, gli uomini chiave per riuscire a rimanere agganciati soprattutto nel quarto decisivo. Situazione apertissima in graduatoria:a quota 4 punti quando manca solamente un incontro al termine (in palio due pass per la fase a gironi). ...

