Instagram down oggi 8 ottobre: non si caricano le stories (Di venerdì 8 ottobre 2021) Instagram down, l’app è di nuovo bloccata oggi venerdì 8 ottobre. Dopo il crash di lunedì 4 ottobre, anche oggi nuovi disagi, segnalati in tutta Italia, stanno coinvolgendo gli utenti dell’app di foto. Leggi anche: Instagram down oggi 5 ottobre 2021, ancora problemi con le stories: «Non si caricano» Instagram down, il messaggio di errore «Impossibile aggiornare il feed»: il messaggio di errore che appare è questo. Secondo il sito down Detector, che rileva le anomalie delle piattaforme social del web, i primi problemi sono iniziati intorno alle ore 20:15 di questa sera e hanno coinvolto migliaia di utenti che non sono riusciti a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 ottobre 2021), l’app è di nuovo bloccatavenerdì 8. Dopo il crash di lunedì 4, anchenuovi disagi, segnalati in tutta Italia, stanno coinvolgendo gli utenti dell’app di foto. Leggi anche:2021, ancora problemi con le: «Non si, il messaggio di errore «Impossibile aggiornare il feed»: il messaggio di errore che appare è questo. Secondo il sitoDetector, che rileva le anomalie delle piattaforme social del web, i primi problemi sono iniziati intorno alle ore 20:15 di questa sera e hanno coinvolto migliaia di utenti che non sono riusciti a ...

Advertising

StefanoGuerrera : dai raga ma Instagram down di nuovo ma che è lol - StefanoGuerrera : c’è da dire comunque che quando Instagram, Facebook e WhatsApp sono down Twitter diventa 50 volte più divertente pe… - fanpage : #instadown #instagramisdown #instagramdownagain, nuovi problemi per l'app di Zuckerberg - scherbatsky126 : ma come è possibile che non mi sia accorta di instagram down ma che sta succedendo - sfasciafamiglie : Instagram è andato down perché ho postato io e perché ho riso per mezz'ora per un eidt di un film di mamiya in cui muore -