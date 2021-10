Figliuolo | l’annuncio improvviso del Generale a tutti gli italiani | “Devo darvi brutte notizie”

Leggi su howtodofor

(Di sabato 9 ottobre 2021) Mentre l'Italia si avvicina all'obiettivo fissato dalla struttura commissariale dell'80% di popolazione over 12 completamente immunizzata contro il Covid, restano altri 8.393.051 di cittadini che non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino. Si tratta del 15,54% della platea vaccinabile, secondo quanto emerge dal report settimanale del team del commissario all'Emergenza, ilFrancesco Paolo. Tra questi, nello specifico, ci sono 2.987.859 sono ultra cinquantenni, 3.996.994 hanno tra i 20 e i 49 anni e "solo" 1.408.268 tra i 12 e i 19 anni. I dati sulle vaccinazioni per classi d'età - Tra i dati da sottolineare, il fatto che la percentuale di ventenni vaccinati è più alta rispetto a quella che si rileva nella fascia d'età 40-49 anni: sono infatti 4.641.642 (77,18%) i giovani tra i 20 e i 29 anni che hanno ricevuto due dosi ...