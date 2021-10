Salvini incontra Draghi a Palazzo Chigi dopo il braccio di ferro su fisco e catasto (Di giovedì 7 ottobre 2021) Matteo Salvini è appena arrivato a Palazzo Chigi per incontrare il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Il leader della Lega è entrato dall'ingresso posteriore del Palazzo che... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 7 ottobre 2021) Matteoè appena arrivato aperre il presidente del Consiglio, Mario. Il leader della Lega è entrato dall'ingresso posteriore delche...

Advertising

ilmessaggeroit : Salvini incontra Draghi a Palazzo Chigi - dsaerdsear : Draghi incontra Salvini rassicurandolo di non fargli perdere il posto di lavoro. - pary1977 : RT @mariamacina: #Salvini con le sue uscite non preoccupa. Dopo tanti bau bau , incontra Draghi e si accuccia. - eia58 : RT @mariamacina: #Salvini con le sue uscite non preoccupa. Dopo tanti bau bau , incontra Draghi e si accuccia. - patriziadegioia : RT @mariamacina: #Salvini con le sue uscite non preoccupa. Dopo tanti bau bau , incontra Draghi e si accuccia. -