I milionari di Treviso con il suv e il reddito di cittadinanza

(Di giovedì 7 ottobre 2021) AGI - La Guardia di Finanza diha denunciato 116 persone per una truffa legata all'ottenimento deldi. Avrebbero percepito indebitamente somme per oltre 700 mila euro. I controlli hanno consentito di rilevare 116 posizioni irregolari, dislocate su tutto il territorio della provincia, con conseguente indebita percezione deldi, poiché i beneficiari non erano in possesso dei requisiti previsti. Per 45 persone, in gran parte cittadini stranieri, la causa della illegittima fruizione del sussidio e' dovuta alla mancanza del requisito della residenza. In 25 casi, gli approfondimenti svolti hanno consentito di rilevare che i beneficiari hanno omesso di indicare nella Dichiarazione Sostitutiva Unica i redditi correlati alle vincite conseguite al gioco online. ...

Ultime Notizie dalla rete : milionari Treviso

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

AGI - La Guardia di Finanza di Treviso ha denunciato 116 persone per una truffa legata all'ottenimento del reddito di cittadinanza. Avrebbero percepito indebitamente somme per oltre 700 mila euro. I ...
La Guardia di Finanza di Treviso ha denunciato 116 persone per aver percepito illecitamente il reddito di cittadinanza per un importo di 700 mila euro. L'indagine, svolta in collaborazione con l'Inps ...