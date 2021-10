L' Italia di Mancini a caccia della finale ma c' è l' ostacolo Spagna da superare

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) La spinta di un San Siro sold out per unache non vuole fermarsi. Dopo la vittoria degli Europei lo scorso luglio, gli azzurri del ct Robertopuntano ora il secondo titolo, la Nations ...

Cosi' come è un dato numerico quel 37, numero di partite da cui l'non perde. Wow! Anche se ... L'ultimo confronto trae Luis Enrique fu divertente per noi e amarissimo per loro, che ...... dopo l'1 - 1 nei 90' e nei tempi supplementari, ad avere la meglio furono i ragazzi di Robertoai calci di rigore. L'vuole allungare la striscia di 37 risultati utili consecutivi e ...Vigilia di semifinale di Nations League per l'Italia di Roberto Mancini. A San Siro gli azzurri sfideranno di nuovo la Spagna, battuta ai rigori a Wembley nella semifinale dell'Europeo ...A tutto Fabio Capello. L'ex allenatore della Juve, ora opinionista Sky, è intervenuto al Corriere dello Sport per parlare di Italia-Spagna e della Serie A. PIU' DURA? - «Non so se sarà più dura ma mi ...