Lazio, paradosso Sarri: derby vinto, ma tifosi ancora scettici (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nonostante il derby vinto, i tifosi della Lazio sarebbero ancora scettici nei confronti di Maurizio Sarri Maurizio Sarri deve ancora riuscire a trovare il bandolo della matassa. Il feeling coi tifosi non è ancora decollato del tutto nonostante il derby vinto e i festeggiamenti con Olympia gli abbiano fatto acquistare molti punti agli occhi dei supporters biancocelesti. Sono tre gli aspetti che secondo La Gazzetta dello Sport Sarri deve cercare di sistemare. Innanzitutto sulle perplessità del tifo pesa l’alternanza di risultati. Alla vittoria contro la Roma ha fatto seguito quella in Europa League contro la Lokomotiv prima del fragoroso tonfo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nonostante il, idellasarebberonei confronti di MaurizioMauriziodeveriuscire a trovare il bandolo della matassa. Il feeling coinon èdecollato del tutto nonostante ile i festeggiamenti con Olympia gli abbiano fatto acquistare molti punti agli occhi dei supporters biancocelesti. Sono tre gli aspetti che secondo La Gazzetta dello Sportdeve cercare di sistemare. Innanzitutto sulle perplessità del tifo pesa l’alternanza di risultati. Alla vittoria contro la Roma ha fatto seguito quella in Europa League contro la Lokomotiv prima del fragoroso tonfo ...

Advertising

LazioNews_24 : Ultimissime #Lazio: il paradosso di #Sarri, parla #Wilson - LALAZIOMIA : #Calcio Lazio, il paradosso Sarri: conquista il derby con la Roma ma non i tifosi - sportli26181512 : Il paradosso di Sarri: perché ha conquistato il derby ma non il cuore dei laziali: Il paradosso di Sarri: perché ha… - morettweet : RT @Gazzetta_it: Il paradosso di Sarri: perché ha conquistato il derby ma non il cuore dei laziali #Lazio - Gazzetta_it : Il paradosso di Sarri: perché ha conquistato il derby ma non il cuore dei laziali #Lazio -