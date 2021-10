Con il lockdown italiani più green nel fai da te (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Durante il periodo di lockdown, 1 italiano su 2 ha iniziato a dedicarsi a piccole riparazioni e lavori domestici: il 65% degli intervistati si è scoperto molto più attento al riutilizzo degli oggetti, con Roma che batte Milano, 69% vs 54% e le donne che sovrastano gli uomini, 71% vs 58%. È quanto emerge dallo studio ‘Gli italiani e il Diy’ commissionato da TaskRabbit, la piattaforma di problem solving nel fai da te, che incrocia domanda e offerta e condotto da Mps Research (condotta a giugno 2021 su un campione rappresentativo della popolazione italiana 18-75 anni di 1.100 individui). Il 50% degli italiani ha dato nuova vita ai mobili di casa, modificandoli e rendendoli adatti a stili e usi diversi, anche se sembra che non tutti abbiano imparato la lezione, dato che quando è stato chiesto loro di nominare la migliore vite per un ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Durante il periodo di, 1 italiano su 2 ha iniziato a dedicarsi a piccole riparazioni e lavori domestici: il 65% degli intervistati si è scoperto molto più attento al riutilizzo degli oggetti, con Roma che batte Milano, 69% vs 54% e le donne che sovrastano gli uomini, 71% vs 58%. È quanto emerge dallo studio ‘Glie il Diy’ commissionato da TaskRabbit, la piattaforma di problem solving nel fai da te, che incrocia domanda e offerta e condotto da Mps Research (condotta a giugno 2021 su un campione rappresentativo della popolazione italiana 18-75 anni di 1.100 individui). Il 50% degliha dato nuova vita ai mobili di casa, modificandoli e rendendoli adatti a stili e usi diversi, anche se sembra che non tutti abbiano imparato la lezione, dato che quando è stato chiesto loro di nominare la migliore vite per un ...

