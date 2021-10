Torino, le ultime dal Filadelfia: buone notizie da Zaza. In tre a parte (Di martedì 5 ottobre 2021) Il Torino al lavoro al Filadelfia dopo la sconfitta contro la Juventus: le ultime con il rientro di Simone Zaza Il Torino è tornato al lavoro al Filadelfia. Il report odierno. «Ripresa della preparazione per il Torino, al Filadelfia. Dopo l’attivazione muscolare, in campo, Ivan Juric ha diretto una seduta tecnica che poi si è conclusa con esercitazioni a tema. Zaza ha svolto una parte del lavoro odierno con i compagni, mentre Belotti, Pjaca e Praet hanno proseguito – ciascuno secondo le rispettive esigenze – con un programma personalizzato. Domani in calendario una sessione di allenamento». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Ilal lavoro aldopo la sconfitta contro la Juventus: lecon il rientro di SimoneIlè tornato al lavoro al. Il report odierno. «Ripresa della preparazione per il, al. Dopo l’attivazione muscolare, in campo, Ivan Juric ha diretto una seduta tecnica che poi si è conclusa con esercitazioni a tema.ha svolto unadel lavoro odierno con i compagni, mentre Belotti, Pjaca e Praet hanno proseguito – ciascuno secondo le rispettive esigenze – con un programma personalizzato. Domani in calendario una sessione di allenamento». L'articolo proviene da Calcio News 24.

