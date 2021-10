Bimbo ucciso a Perugia, la disperazione del padre: «Durante la gravidanza si tirava pugni in pancia» (Di martedì 5 ottobre 2021) «Brutálisan». Brutalmente. Norbert Juhász, padre di Alex, il Bimbo ucciso a coltellate in un’intervista al Messaggero parla dall’Ungheria. Il piccolo è stato ucciso a Po’ Bandino, frazione di Città della Pieve, in provincia di Perugia, il primo ottobre. La madre Katalina Erzsebet Bradacs, secondo il gip che ieri ha convalidato il fermo per i gravi indizi di colpevolezza, resta in carcere perché «socialmente pericolosa». Ma la donna, che si è avvalsa della facoltà di non rispondere, continua a proclamarsi innocente. Parla il padre di Alex, il Bimbo ucciso a Perugia Norbert, chef ora impiegato in un’agenzia di organizzazione eventi, è disperato. Come è possibile che Alex fosse con lei? «Era già accaduto con il suo figlio maggiore – ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 ottobre 2021) «Brutálisan». Brutalmente. Norbert Juhász,di Alex, ila coltellate in un’intervista al Messaggero parla dall’Ungheria. Il piccolo è statoa Po’ Bandino, frazione di Città della Pieve, in provincia di, il primo ottobre. La madre Katalina Erzsebet Bradacs, secondo il gip che ieri ha convalidato il fermo per i gravi indizi di colpevolezza, resta in carcere perché «socialmente pericolosa». Ma la donna, che si è avvalsa della facoltà di non rispondere, continua a proclamarsi innocente. Parla ildi Alex, ilNorbert, chef ora impiegato in un’agenzia di organizzazione eventi, è disperato. Come è possibile che Alex fosse con lei? «Era già accaduto con il suo figlio maggiore – ...

